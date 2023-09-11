台北市台南市同鄉會10日舉行40週年紀念活動，曾連任台南市長的民進黨總統參選人賴清德到場致詞，他以「老市長」之姿大讚台南有民主DNA，並盼明年總統選舉也能像過往一樣支持，讓他在台南得到創新高的得票率。粉專「政客爽」質疑，現在全台登革熱問題很嚴峻，尤其台南高達5256人，佔全國將近9成；但賴卻只強調「在台南得到創新高得票率」，難道台南對於賴來說只是選舉工作，台南人死活對他來講不是很重要？

「看見鄉親如此熱情，能看出台南真的是我的本命區！」賴清德提到，過去首次參選國大代表時，人生地不熟，但鄉親讓他獲得最高票，後來4屆立委、2任市長亦然，這份恩情會永遠放在心上。他強調，這場選舉影響台灣的前途，後代子孫的幸福，也攸關民主體制是否延續，更影響到印太和平穩定。「老市長給你們拜託！只有本命區台南市、前市長出來參選，在台南得到創新高的得票率，這場選舉我們才有辦法穩定的當選！」

政客爽今(11日)發文表示，現在全台登革熱問題很嚴峻，尤其台南高達5256人，佔全國將近9成。而賴清德在昨天跑去台南造勢，他講：「民主是台南市民的DNA，過去不管民進黨推出的總統候選人是否當選，在台南市的得票率一直都是全國最高的，這是台南市民的驕傲和光榮。」還說「老市長給你們拜託，只有本命區台南市、前市長出來參選，在台南得到創新高的得票率，這場選舉我們才有辦法穩定的當選！」

「所以從頭到尾，賴清德不關心台南登革熱的問題？」政客爽直言，台南人的死活對他來講不是很重要？「但有沒有把票投給他很重要」！只有民進黨在台南得票高才是台南市民的驕傲跟光榮，但處理好登革熱的問題不重要，因為無關乎賴清德的選舉。「所以，台南對於賴清德來說只是選舉工作，台南怎麼樣並不重要，你們死忠仔就是要乖乖投票！」

網友表示「他怎會在意呢！別忘記他任內登革熱死了1百多人」、「上一次登革熱大爆發是在賴清德當市長任內」、「以前當市長都沒關心了」。