楊冪、許凱首度合作都會甜寵劇《愛的二八定律》，許凱談到與楊幂合作，第一時間心情既開心又緊張，「因為冪姊是一個很優秀的演員，所以我覺得在現場，不能因為我去耽誤節奏，或者是耽誤進度，所以我挺有壓力的。」

因為《愛的二八定律》有大量對手戲，兩人迅速拉近距離，彼此變得熟悉的楊冪透露，和許凱拍戲會笑場，更點名許凱是她合作過的男演員中最搞笑的，直言他和戲裡詮釋的宅男角色反差很大！

劇情描述一心追求事業的單身菁英女律師「秦施」(楊冪飾)，因職場文化需要已婚身分，不得已在網路上找了位順眼陌生人照片，佯裝是自己的丈夫，沒想到這位陌生人竟是她同事相親的對象陽華(許凱飾)。兩個生活在不同世界裡的人，陰錯陽差被命運牽到了一起，展開一段先婚後愛的契約婚姻。

對於戲裡飾演外表高冷、內心溫暖的低慾望宅男「陽華」，許凱謙虛表示跟自己不太像，「因為他是一個特別完美的男人，很為對方著想。」楊冪詮釋顏值、學歷、收入三高的女律師「秦施」，她幽默表示自己和劇中角色的差異就是私下生活不像「秦施」那麼花枝招展，也沒那麼愛吃甜食。

有別於劇中楊冪是一位菁英律師，造型服裝宛如時裝秀，有俐落幹練的職場OL裝，也有氣場強大的時尚禮服，而飾演宅男的許凱則多是藍色系或是有些卡通、帶公仔圖案的衣服，許凱透露這和他本人的穿搭太不一樣，對他來說是一個非常特別的嘗試。

《愛的二八定律》八大第1台12日起每週一至五晚間十一點全台首播。