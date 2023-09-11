羅文裕和媽媽的合唱曲被編入全台國中二年級教科書。（大賞門文化提供）

羅文裕2020年推出母語創作專輯《當太陽升起時》，讓他勇奪第二座金曲客語歌王，事隔三年再獲殊榮，原來專輯中收錄的一首她與母親羅子妹合作的歌曲〈尞天穿〉 ，被教育部編入全台國中二年級教科書裡，羅文裕得知時表示：「這是莫大的殊榮，用金錢也買不到的。」人在美濃家中的母親羅子妹聽聞也感動直說：「感謝列祖列宗。」

羅文裕並透露自己拿到課本時「手在發抖」，興奮之情溢於言表，而與羅文裕同是客家子弟、因受羅文裕感召合作，首度推出客語專輯《我在客廳做的夢》，就奪下「金曲34」客語歌后的彭佳慧（Julia），也為好夥伴開心，歡呼「太有意義了」。

〈尞天穿〉由他作曲並與母親羅子妹一同演唱。能被選為國中客語教材，羅文裕感動之餘，也盛讚母親「可能是媽媽唱太好的關係」；他提到自己喜歡唱歌，就是受媽媽的影響，從小時就常常聽母親在家唱卡拉ok，表示媽媽最喜歡鳳飛飛、龍飄飄和黃乙玲，提及與母親在美濃民宿錄製〈尞天穿〉的經過，羅文裕說媽媽真的有功力，不到兩小時就錄製完成，而且談笑風生，一點都不緊張，很有大將之風。