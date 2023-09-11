近日基泰大直塌陷案，民進黨上下緊抓著國民黨立委王鴻薇狂打，桃園市議員凌濤昨批綠營搞錯對象，11日再以高雄前鎮天坑案，諷刺當地立委賴瑞隆完全不見對市民的關心，最新臉書貼文還在吹捧自己的政績，反倒是競選的國民黨立委參選人李明璇全力為在地發聲，「政治攻防放第一，這就是民進黨！」

凌濤說，今天在高雄前鎮區的廣西路上，出現了一個長4米、深達2米的天坑，嚴重影響公共安全。然而，擔任前鎮、旗津、小港區立委的賴瑞隆，最新的臉書貼文卻還在吹捧自己的政績，不見對市民的關心。

凌濤感嘆，前幾天在大直的民宅倒塌案發生以後，國民黨立委王鴻薇第一時間就前往了解情況，後續積極協調市民賠償復原事宜，並前往北檢提告肇事的基泰建設。然而，綠營的抹黑攻擊就隨之而來，造謠王鴻薇委員「未出席協調會」，潑各種不符合事實的髒水。

凌濤說，如果以民進黨檢驗王鴻薇的標準來檢驗賴瑞隆，相較於王鴻薇的迅速與對建商的咎責，賴的臉書、IG都對這樣嚴重的天坑隻字不提。立委本人呢？助理呢？臉書還停留在「晚安」？這個路段的承造業者是誰？養工處有沒有疏失？

凌濤說，正在競選的李明璇，全力為在地發聲，現任立委賴瑞隆難道都不在意？還要護航下去嗎？怒斥面對天災人禍，把政治攻防放第一，這就是民進黨！強調國民黨會強力監督，全力維護市民權益。