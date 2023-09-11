女星泱泱（吳泱潾）昔是「Lamigo桃猿」的啦啦隊「Lamigirls」的成員，後加入網路節目《木曜4超玩》中，成為主持群之一，與溫妮、阿部瑪利亞被封為「木曜女神」。誰料，她近日在社群上分享去日本旅遊的影片，卻疑似遇到偷拍，讓她不忍在影片上怒發聲。

知名網路節目《木曜4超玩》日前爆出集體離職風波，在社群上引發討論，其成員們的各自未來動向也備受網友們關注，其中，身為木曜女神之一的泱泱，近期便飛往日本遊玩，也在社群上更新相關旅遊影片與粉絲們分享。

誰料，她趁著工作之餘，前往澀谷車站朝聖知名動漫《咒術迴戰》的場景時，身旁卻有一名男子不斷接近，當她躲開並用眼睛偷瞄後發現，該名男子疑似有意將包包拿的特別低，且拉鍊也未密合而是留出一個縫隙，裡面還可見到有手機的鏡頭朝上，讓她直呼：「怪怪的。」

【跟泱去旅行】日本自由行！2023東京最新必逛景點與私藏美食有哪些？旅途插曲竟然遇到偷拍狂？（影片來自泱泱LYNN YouTube，如被移除請見諒。）

事後，泱泱也直言：「雖然不能確認他是否真的在拍攝，但一般人真的不會這樣放手機，還讓鏡頭對外。」並氣憤表示：「剛剛應該要直接跟他正面對決，但我又不太會講日文，下次不能算了！」此外，泱泱也在影片中提醒粉絲們出門在外要時刻保持警惕，並注意保護自身安全。

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