接連降雨加上颱風海葵造成的影響，菜價持續飆漲居高不下，其中高麗菜甚至出現1顆400元的高昂價格，高山高麗菜也喊到1顆500元，除了一般民眾苦不堪言，許多小吃業者也出現停賣甚至歇業的狀況。台東一家以高麗菜當作主要食材的小胖水煎包就宣布，由於高麗菜價飆漲加上品質不穩定，只能選擇暫時店休。

小胖水煎包在臉書粉專「台東小胖水煎包」發文表示，他們一年四季都使用台灣東部高麗菜，夏天更選用高山高麗菜，不過由於近期高麗菜價格高漲到懷疑人生，加上品質不穩定，為了保持好品質，他們只好暫時店休，「等到菜價、蔥價回穩，我們會另行公告開店日」。

據《ETtoday新聞雲》報導，小胖水煎包蔡老闆指出，自己開店10幾年來都沒遇過這種狀況，高麗菜又貴又缺、甚至菜況不好，店內僅售高麗菜水煎包、蔥油餅，但這兩樣的主要食材高麗菜和青蔥近期都很貴，他不想因此調漲價格，因此決定店休一段時間。

農業部農糧署8日發布新聞稿，稱夏季甘藍供貨以改良種為主，價格較平實，由於夏季汛期（(5月－10月）高溫多溼不利蔬菜生長，近5年汛期菜價平均每公斤約44.3元，目前價格尚屬夏季汛期合理價格範圍，而針對日前媒體報導的台北微風百貨654元高麗菜，農糧署則回應係高山初秋品種為少數個案。