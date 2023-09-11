竹科周圍房價高，租房也不便宜，一名工程師近期要到竹科上班，找房時被朋友建議隱瞞身分，以免被當成肥羊宰，工程師只好上網發問，結果被眾人調侃，直言不是工程師，反而更難找到租屋處。

一名工程師在Dcard發文表示，自己近期要轉職到竹科上班，所以開始在找租屋處，不過朋友建議不要透露自己是工程師，擔心會被房仲或房東坑錢，讓他猶豫要不要向房東透露工程師身分，還是自稱學生就好。

貼文引起眾人討論，「你朋友菜味很重？新竹房東都只喜歡租工程師，薪水穩定生活單純，你不想租後面還一堆人想租」、「最近去台元附近找房子，一堆房東說只租工程師」、「園區附近都怕租不到了，還敢說自己學生，你只會更難租」、「我是房東，會問職業是因為希望知道租客穩定且單純，你如果說你是學生，那你就是倒數順位」。

也有網友奉勸原PO不要妄想能夠殺價，「在新竹科技園區附近想殺價？別做夢了，而且基本上只租工程師，你不是工程師連看房的機會都沒有」、「房東問職業的話，就是只想租工程師…你回答其他的，連看的機會都沒有，殺價想太多了，沒人跟你搶就不錯」、「價格公開透明，如果房東知道職業後就地起價，你就不要租啊」。