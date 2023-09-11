民眾黨主席柯文哲11日會晤日本東京大學「兩岸關係研究小組」訪問團，雙方討論兩岸論述及選戰策略，期間有團員問及，是否有與其他勢力合作的可能，柯表示，以總統選舉的層面來看有相當程度的困難，但仍強調「還是要以民意為基礎」。

東京大學「兩岸關係研究小組」是日本學術界唯一針對台灣進行研究的跨校、跨領域學術研究單位，成員均為日本國內對台灣政治、兩岸關係、東亞國際政治具有權威及代表性的重要學者，民眾黨指出，今日拜會有團長、東京大學教授松田康博等9人。

訪團成員提問，若順利當選總統該如何處理中國對「一個中國或九二共識」的堅持，柯文哲表示，民進黨對中國的要求「拒絕的太直接」，國民黨又無法取信於台灣人民，若換作是他會先以雙方享有共同的語言、文化及類似的宗教信仰為談話基礎，明確告知中方「彼此的生活方式及政治制度已然不同」。

對於美中台三方關係，柯文哲認為，應維持「動態平衡」，若不能提出三方皆滿意的答案，至少要追求「能被接受的」選項，最低限度也要維持大家「能忍讓的」方案。

柯文哲重申兩岸關係不是台灣海峽兩岸，是太平洋兩岸，台灣在處理中國問題時不能單單從自己的角度去思考，考量現在的國際情勢，台灣與中國應採取「保持緊張但不過度緊張」的關係。

對於是否有與其他勢力合作的可能，柯文哲說，以總統選舉的層面來看有相當程度的困難，以選民結構來看，藍營支持者票投柯文哲的可能性較大，但白營支持者不見得會把票投給藍營候選人，「不管如何還是要以民意為基礎」。

針對立委佈局，柯文哲說，民眾黨已完成區域立委的提名，提名席次不多且與藍營的衝突較少，程度上來說也是在野勢力的合作，至於不分區就各自努力。

對於郭台銘參選是否會影響選情，柯文哲則不諱言道「經商與從政還是有不同，若郭台銘執意參選就是保送賴清德」。