67歲名嘴馬西屏曾是報社記者，一路做到總編輯，也是《關鍵時刻》的資深班底，還會抽時間在大學教書，2014年罹患罕見疾病，這些年鮮少出現在螢光幕前，近日他接受採訪透露看了100個醫生，但都找不出原因，且到現在都還沒完全好。

馬西屏近日作客《健康點點名》，感慨發言：「人真的只有重病之後、大病之後，才能徹底領悟人生真正的意義」，他表示有一天在節目上說不出話，且有暈眩症狀，臉色發黑、嘴唇發紫，當下就送去醫院，但之後仍沒有好轉，影響授課和錄影，但做了所有檢查仍是查不出病因，馬西屏表示： 「我看了100個醫生，只有兩個科系沒看，婦產科跟小兒科，我連精神科都看了，我做的檢查已經到了匪夷所思的地步了」從西醫到中醫，甚至民俗療法都試過了，但都沒用。

（來源／影片取自健康我+1 YouTube，如遭刪除請見諒。）

後來他在遇到一位大師，大師預言：「你這次心臟開刀逃過一劫，但是5年後有一個生死劫，你過不去」，他透露當時上的通告有7到8個，大學1年開了10門課，也因為太累、壓力太大導致自律神經失調，引發心包膜發炎、鈣化，「它像個鐵甲武士一樣，把我的心臟包住」，包住後心臟無法照常撐開，所以供氧量不足，後來因為肝硬化所以非開刀不可，開刀時正好碰到跨年，馬西屏和妻子在加護病房裡面看煙火，讓他領悟活著最重要、愛身邊所有的人最重要、健康最重要，不要浪費時間去憤怒。

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