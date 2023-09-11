總統府今天發布總統令，國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員姜振中已准辭職，應予免職。總統令自9月12日生效。

退輔會目前除了主委馮世寬外，原有李文忠、姜振中2名政務副主委，另有吳志揚為常務副主委，馮世寬擔任國防部長時，姜振中時任參謀本部作戰及計畫參謀次長室次長職務，兩人有相當的革命情誼。姜振中2022年元月自軍中屆齡退伍，同年5月即被延攬擔任退輔會副主委。

日前傳出馮世寬近期將轉任行政院政務委員，退輔會主委由國安會諮詢委員嚴德發接任，但總統府尚未宣布，今天則公布姜振中已准辭職。