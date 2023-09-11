屏東縣長周春米率團至日本行銷屏東觀光。(屏縣府提供)

屏東縣長周春米11日率團赴日進行城市交流及推廣觀光，其中包括縣內五大觀光協會理事長及旅宿業者近30人；周春米強調，屏東山海旅遊資源豐富，縣府也持續開發文化觀光景點，增添旅遊魅力，「瘋臺灣，一定要來屏東」！

此行包含交通旅遊處、教育處、傳播暨國際事務處等縣府團隊及縣內觀光旅宿業者，至日本東京、九州地區交流參訪，將拜訪足立區役所、鹿兒島縣廳、日本航空、參加觀光推介會等，5天鐵人行程全力為屏東拓展日本市場。

11日飛抵日本後，立即前往拜會駐日代表謝長廷，並致贈屏東世界金牌巧克力、東港出產的烏魚子、煎餅等。周春米說，屏東近年有不少新興文化景點，歡迎謝長廷回台灣時來屏東走走看看屏東的改變。她同時邀請謝長廷出席當晚在日本東京辦理的屏東觀光旅遊推介會，為屏東助陣。

這場「瘋臺灣來屏東！」觀光推介會暨交流餐會，包括屏東客運董事長郭子義、屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳、屏東縣恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽、大鵬灣聯盟理事長許裕麟、屏東創生聯盟理事長郭宥婕、雄獅集團總經理李正聰等人都到場，與日本旅遊業者、媒體直接面對面交流，透過觀光旅遊資訊簡介及國際旅客團體旅遊補助優惠，強力推廣屏東旅遊。

推介會中先由屏東「希望合唱團」帶來傳統古謠組曲，周春米和謝長廷還與合唱團員一起牽手圍舞，帶起全場高潮。會中並邀請作家一青妙分享屏東經驗，加深各界印象。

周春米強調，屏東是台灣國境之南，最遠卻也最精彩，除了山海風光外，原民與客家文化、宗廟特色及美食小吃，對於海外遊客都是無法抗拒的吸引力，近年縣府還開發勝利星村、屏菸1936文化基地、落山風風景區、看海美術館等新興的文化景點，都極具觀光潛力，歡迎日本朋友來屏東體驗。

此行交通旅遊處也將帶領觀光旅宿業者與日方旅行社、航空公司接洽，例如日本規模最大的旅行社JTB日本交通公社、雄獅旅遊東京公司和KKDAY日本分公司等業界代表及媒體，說明屏東旅遊優惠方案，希望雙方業者討論評估串連完整服務鏈，增強旅客互訪意願與熱度，開啟日後更多合作契機，持續推動臺日觀光交流。