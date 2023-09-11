高雄左營11日傍晚發生一件死亡車禍，圖為被波及的兩輛機車。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

46歲周姓女子於今（11）日傍晚5時許行經左營區翠華路與新庄仔路，疑似精神不濟撞擊兩輛停等紅車的機車，造成其中1輛機車的乘客，18歲還就讀高中的吳姓男子慘遭拖行10多公尺，緊急送醫搶救仍傷重不治。

警方調查，當時周女駕駛自小客車，在翠華路、新庄仔路（新庄仔路西往東）減速欲停等紅燈時，疑似因精神不濟，竟突然失控暴衝，衝撞到當時前方同樣停等紅燈的機車2輛，分別由50歲吳男騎乘搭載18歲的兒子；以及31歲陳男騎乘的機車，再往前衝撞到當時沿翠華路（北往南）行駛由49歲劉女所駕駛的自小客車，連續肇事。

此事故導致劉女、陳男受傷，送醫治療，吳子送醫急救後，不治死亡。相關人員經酒測均無飲酒情事，警方於肇事現場測繪、蒐證，並派員疏導車流，有關肇事責任，將陳報交通大隊判定。

警方也呼籲，上下班時段車流眾多，建議民眾隨時注意車前狀況，行經路口遵守號誌並減速慢行，保障安全。