美國與日本等盟友近年來極力推動「友岸外包」（friend-shoring），以保障一旦美中發生衝突時能維持供應鏈正常運作。不過日媒調查報導指出，中國資金正席捲越南、泰國與墨西哥等國的生産基地，雖然美日等國正在推進將原本位於大陸的供應鏈向友邦轉移，但中國資金也積極搶進，如此一來，分散在中國之外的「友岸外包」供應連將仍然掌握在中資企業的手中。

《日經中文網》報導說，日美正加快推進向友邦國家轉移供應鏈的「友岸外包」，卻面臨在越南、泰國和墨西哥的投資不斷被中國搶佔先機，將來要補全因撤出中國而斷裂的供應鏈並非易事。

報導說，全球最大的電動車製造商比亞迪董事長王傳福今年5月拜訪越南副總理陳紅河時曾表示，將在越南擴大對電動汽車的生産和組裝的投資。今年上半年中國大陸與香港對越南投資高達27億美元，同比增長37.2%，大幅超過投資10億美元的韓國。

在外資企業林立的越南北部工業園區，有著醒目的漢字招牌的角落擠滿了人。這是為蘋果公司代工生産耳機的中國企業的工廠。中國企業以平均工資2倍以上的優惠條件吸引人才，由於工資與提供宿舍等條件較佳，當地聚集著許多前來求職的年輕人。由於中企提高待遇爭取工人，讓當地日本企業越來越難以保住生産基地。

報導指出，中國資金正在佔領被美日等國定位為「去中國化」有力地區的東南亞可以從投資金額上看得出來。國際貨幣基金組織(IMF)統計顯示，2021年中國對東盟(ASEAN)主要國家的直接投資餘額達到520億美元，超過美國的512億美元，相當於3年間成長一倍。

泰國投資促進委員會秘書長 (BOI) 納立特與中國電動車企業高管會談時表示，「泰國將成為外國電動車企業的生産和出口基地」。今年上半年中國對泰國的直接投資為615億泰銖（約17.3億美元），佔整體的2成多，位居首位，比日本多了7成。日本車通過在泰國當地生産，在泰國的市佔率已達8成，但市場關注力逐漸轉向電動車，中國車已開始撼動日本車企的根基。

這種現象不僅在東南亞出現，美國的鄰國墨西哥也有類似的情況。當墨西哥吸引美國特斯拉前往的投資後，中國電動車零件供應商也隨即跟進。2022年這類中國企業在墨西哥投資有18筆，逼近排名首位的美國。

報導認為，中國為反制美日半導體製造設備的出口管制，8月將用於半導體材料的鎵相關産品出口進行列管，從電動車用電池不可或缺的鎳來看，在佔全球産量一半的印尼，70%的冶煉廠歸屬中國資本。住友金屬礦山2022年放棄建設精煉廠，取而代之的也是中國企業。美日原希望排除中國企業的原料和零部件生産加工，但這些分散在其他國家的供應鏈仍可能對美日電動車生産造成影響。

報導說，在爭取友邦國家的競賽中，日美能否戰勝中國？日本綜合研究所的野木森稔表示：「如果不採取與當地聯合研發尖端技術等手段，就不會被東南亞等國當成夥伴」。