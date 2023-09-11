進口雞蛋爭議持續延燒，農業專家「Linbay好油」林裕紘10日發文質疑，有進口蛋的蛋殼上沾有糞便。且防檢署說從巴西來的雞蛋最晚是5月30日裝船，結果卻發現前幾天還有巴西雞蛋在架上賣，製造日期是9月5日，保存期限是10月5日。此外，8月竟還有3700萬顆雞蛋處理不掉。有綠營側翼針對他點名批判，質疑其發文內容可信度。Linbay好油今(11日)直接秀出農業部資料，白紙黑字載明「專案進口雞蛋庫存計約3700萬顆」。

Linbay好油10日在臉書發文附圖指出，這張照片是某蛋商分配到的進口雞蛋，進口進來的雞蛋上面竟然還可以有屎，這品質真的糟的很誇張！也難怪為什麼進口進來的雞蛋如果要盒裝還要再洗選一次，照理來講，這些進口雞蛋再國外應該洗選完畢，是乾乾淨淨的雞蛋，來台灣改裝盒之後就可以直接使用，為什麼還要在台灣再洗選一次？就是因為品質很糟，即使上面有屎，即使這種可能連檢疫都過不來的雞蛋，就是能進來。

「更噁心的是什麼？」Linbay好油提到，農業部底下的防檢署說，從巴西來的雞蛋最晚是5月30日裝船，結果前幾天還有巴西雞蛋在架上賣，製造日期是9月5日，保存期限是10月5日。他質疑，這些進口雞蛋會有超過4個月的保存期嗎？人家明明是說維持冷藏的情況可以110天，但台灣又沒有維持冷藏，而且經過洗選根本沒辦法保存，但這種蛋跟你說還可以放一個月，誰買到誰倒楣，這就是我們糟糕的政府。

Linbay好油強調，為什麼消費者要這樣買到這些爛東西呢？因為就是農業部進太多雞蛋，進到加工業者也吃不消，進到冷凍液蛋產線也吃不消，只能轉進生鮮盒蛋的供應鏈去消耗，進了那麼多還敢大言不慚說這叫滾動式雞蛋？7月的時候蛋商公會理事長就提醒了已經進太多，有700萬顆處理不掉，結果8月就變成有3700萬顆處理不掉。

此則發文後，歷史哥李易修就發文表示，綠營側翼正在猛攻Linbay好油，「說真的一點都不意外，解決不了問題，解決提出問題的人！」

「我講話當然是靠證據，又不是像側翼整天只會抹黑！」Linbay好油今(11日)再發文秀證據，只見農業部資料顯示：截至本年8月9日止，專案進口雞蛋庫存計約3，700萬顆。運輸過程中損耗約67萬顆，不合格銷216萬顆，合計約283萬顆。

Linbay好油直言：庫存兩個字看得懂嗎？就是進到多到處理不掉，才會靠蛋商幫忙處理！