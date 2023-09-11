中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧11日出席中國和平統一促進會十屆一次理事大會時表示，要牢牢把握反獨促統正確方向，並堅持致力於促進兩岸交流交往，以交流交往、走深走實，促進兩岸同胞走親走近，厚植反獨促統民意基礎。

據新華社11日消息，王滬寧在理事大會上當選會長。他表示，中國和平統一促進會是海內外中華兒女反獨促統、促進中國和平統一的重要力量，始終高舉愛國主義旗幟，為團結凝聚海內外同胞、堅決反對各種分裂行徑、促進祖國和平統一、維護國家核心利益作出重要貢獻。

王滬寧指出，新時代黨解決台灣問題的總體方略，為解決台灣問題、實現祖國完全統一指明了方向、提供了根本遵循，必須完整、準確、全面貫徹落實好，牢牢把握反獨促統正確方向。要堅持敢於鬥爭、善於鬥爭，擔負起與台獨分裂勢力和外部干涉勢力鬥爭的職責使命，堅定反獨促統信心決心。

王滬寧續指，要堅持致力於促進兩岸交流交往，以交流交往走深走實促進兩岸同胞走親走近，厚植反獨促統民意基礎；要堅持增進中外友好，廣泛爭取國際社會理解和支持，營造反獨促統有利外部環境。

消息另指，中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰主持會議。大會審議通過中國和平統一促進會第九屆理事會工作報告，選舉產生第十屆理事會領導班子、秘書長和常務理事。石泰峰當選為執行副會長，鄭建邦、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、何維、武維華、帕巴拉·格列朗傑、蘇輝、高雲龍、蔣作君、何報翔當選為副會長。

在隨後召開的中國和平統一促進會十屆一次常務理事會議上，石泰峰強調，要積極引導各位理事不斷強化理論武裝，築牢共同思想政治基礎，積極爭取人心，加強團結聯合，發揮自身優勢，加強自身建設，為反獨促統工作提供堅實保障。