民進黨立委賴品妤日前因綠能議題及跌倒事件惹得滿城風雨，甚至被冠上「雲豹小公主」稱號，使得她所在的新北市第12選區選情備受外界關注。據最新民調顯示，代表國民黨參選此區的新北市議員廖先翔以47%支持度領先賴品妤的31%，兩人差距達16個百分點。對此，前立委郭正亮11日就表示，「賴品妤在地方的協調會或者是會勘，本來就是不常出席的，就基層來講，本來她當立委的期間就有不好的風評」，引發討論。

郭正亮11日在政論節目《新聞大白話》中表示，「事實上我問了李永萍，廖先翔本來就是在地基層實力非常強的市議員，他的得票非常的高，那賴品妤當然自己要檢討」，郭正亮也引述李永萍的說法指出，「賴品妤在地方的協調會或者是會勘，本來就是不常出席的，就基層來講，本來她當立委的期間就有不好的風評」。

郭正亮直言，「再加上雲豹這件事，我覺得民調的反應是可以理解的，而賴品妤的父親本來就相當有實力，還有新潮流整個系統，但她沒有好好珍惜這個機會，有點可惜，本來是有點空間可以表現，我們現在也不記得她在立委任期內，做過哪些引起大家注意的事」。