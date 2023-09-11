換上Sandro高冷冬裝，陳妤展演出另一個與「小碗」完全不同的角色風格。Sandro灰色長版大衣，價格店洽；Sandro淺灰色拉鏈毛衣，價格店洽。（JOJ Photo攝／黃唯淯台北傳真）

Sandro白色YZA肩背包，價格店洽。（Sandro提供／黃唯淯台北傳真）

Sandro米白色金扣外套，價格店洽。（Sandro提供／黃唯淯台北傳真）

Sandro金色S LOGO項鍊，售價3990元。（Sandro提供／黃唯淯台北傳真）

Sandro藍綠色印花細肩帶洋裝，售價1萬390元。（Sandro提供／黃唯淯台北傳真）

《女兒大人加個賴》在近幾年低迷的台劇中殺出重圍，獲得不少的討論與觀看數，而女主角之一的小碗，由陳妤演來亦入木三分有血有肉，觀眾的情緒亦被小碗帶著坐了趟雲霄飛車，忽高忽低不按牌理出牌的古怪個性，亦讓人深深佩服陳妤演什麼像什麼的驚人演技。而她也在訪談中向我們透露了她與小碗的深刻連結。

「小碗比我可愛、比我囉嗦、比我有生命力。特質延伸的課題我們滿像的，就是都屬於樂觀逞強一線之隔的那種感覺。另外，雖然有做身心科醫師相關的田調訪問，大部分的時候我還是覺得小碗醫生很”亂來”甚至很”有事”。」她也談到，從拿到劇本，到”捏”出小碗這個角色時，她深刻感受到她的中二與善良的並存，也因為這份情感渲染，漸漸蔓延到自己身上。她也提到拍戲到後半期，角色情緒堆疊過多欲振乏力時，都是靠著柯叔元的熱情救了她，讓她更有角色代入感，但還不忘補刀：「只是我不曉得他的熱情是不是喝醉了啦。」

陳妤此次穿上Sandro秋冬女裝展現劇中少有的俐落美感，她笑說自己私服也都是偏西裝類型居多，因為只要稍微整理一下頭髮就顯的很有精神。Sandro本季強調校園風格的乾淨俐落與撫媚誘人的貼身線條設計，大量水鑽、亮片成為貼身衣物細節裝飾，加諸蕾絲、鏤空等性感細節，映襯出女性線條的柔美；而在外著部份則以條線俐落、乾淨的大衣或Parka做為造型骨架，是充滿氣勢又帶有甜美性感的複雜造型。