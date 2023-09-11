「基泰大直」塌陷案，總經理馮先勉今(11)日晚間7時，到香榭花園酒店1樓咖啡廳，初次與受災戶對談。對於承諾提撥1億元協助安置，但市府卻未收到。總經理馮先勉強調，一早就已經匯款，但市府堅持提第二波假扣押，也許市府是在製造問題。「願意負責的企業沒有受到正當的對待，這是我認為比較痛心的。」

媒體詢問，市府表示未收到基泰建設1億元擔保費用？馮先勉出示匯款單、存摺、存款證明書回應，今天一早，就按照是政府意思把錢放在富邦，一早就已經匯進去了。

馮先勉表示，市府當初是表示用於救災安置費用，進入富邦銀行也做了，還要進入信託帳戶。我們派律師到市府簽信託契約，局長跑到法院第二次提存。

馮先勉說，「我們只會做事，不會作秀」，我們查資料，市長在早上7點說今天一定要做第二波假扣押。從來沒講我們今天要把錢拿回去，我們說我們要做這件事，沒說今天要做，可是他們說今天就要做。

馮先勉指出，我們一早都配合，現在就差信託契約做完，這件事就做完了。可是他們現在又不簽信託契約，又跑去第二波假扣押。「我們是做事的公司，我們不是作秀的公司」，也許他們目的不在為解決問題，而是希望製造問題。

馮先勉說，假扣押是什麼意思？市政府要拿市民的錢放到法院，扣押多少就要放多少，第一波他放6000多萬，如果這樣做下去，逼我們要把1億裡面6000多萬拿到法院，第二波又要2億，我們又要拿2億。「事實上是這樣嗎？」大家真的支持無窮無盡拿市民的錢去做假扣押，一定要把企業搞倒？企業搞倒，對大家的福利是增加還是減少？

「我們是做事的公司，我們不是作秀的公司」，如果繼續這樣做，以後一出意外，公司就跑了，問題永遠解決不了！願意負責的企業沒有受到正當對待，「我認為比較痛心」。今天只有一個重點，最受到傷害就是25戶受災戶，我花所有努力，要讓受災戶，不能全然滿意，但也要達成8成以上滿意，這是我們目標。