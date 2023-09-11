F1賽車手路易斯的廣告旅行影片則將焦點放在透過旅行，不斷學習的精神。（Rimowa提供／黃唯淯台北傳真）

姆巴佩以「涓滴入海」做為人生成功的關鍵字，並指出合作才是成功關鍵。（Rimowa提供／黃唯淯台北傳真）

外媒盛傳Blackpink成員之一Rose於9／9日前往泰勒絲（Tayler Swift）的私人派對，是為了洽談雙方合作的事宜，但事後傳出只是誤會一場，Rose真的只是去玩的。當然，比起跟泰勒絲合作，Rose近期選擇了和Rimowa合作拍攝形象廣告反而值得詳細討論。當然韓星代言產品，拍形象廣告一直都不是新鮮事，新鮮的是品牌背後找來的咖位可說集各方領域人材，這就頗值得玩味。除了韓流娛樂界的Rose之外，也另外找來F1賽車手路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）及足球新星姆巴佩（Kylian Mbappe）共同攜手，詮釋全新”Never Still 4”的誕生。同時廣告大片還找來知名電影配樂大師漢斯季默（Hans Zimmer）為四部短片定製曲目，也將他擅長的徬礡氣勢寫入影片，並讓人感受到旅行與人之間不同於以往的微妙關係。