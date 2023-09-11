由於水氣偏少，明（12）日各地晴到多雲，午後山區及南部近山區平地有局部短暫雷陣雨，南部山區有局部較大雨勢發生的機率。氣象局表示，周四、周五（14日、15日）台灣東邊海面水氣稍增，周六至下周一（16日至18日）水氣增多，天氣相對不穩定。

氣象局指出，明天各地為晴到多雲的天氣，僅午後山區及南部近山區平地有局部短暫雷陣雨，南部山區有局部較大雨勢發生的機率；氣溫方面，各地清晨低溫約23到25度，感受略有涼意，白天高溫則在30到33度，感受較為溫暖舒適。

氣象局分析明天降雨趨勢。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，周三（13日）水氣偏少，各地為晴到多雲，僅午後山區及南部近山區平地有局部短暫雷陣雨，南部山區有局部較大雨勢發生的機率；周四、周五各地為多雲到晴，由於台灣東邊海面水氣稍增，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周六至下周一水氣增多，東半部、南部地區及其他山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。