蘇拉、海葵颱風後持續降雨，導致南部登革熱疫情升溫。國內今日新增325例本土個案，全台本土個案突破6400例。疾管署副署長羅一鈞今第8度南下，分別前往高雄及台南參與登革熱防治工作及會議，並至台南市立醫院急診室實地了解登革熱分流收治情形。他呼籲民眾，平時務必落實容器加蓋或減量，避免雨後形成新的孳生源，戶外活動時也請做好防蚊措施，減少病媒蚊叮咬機會。

根據疾管署統計，國內今日新增325例本土個案，分布於台南市298例、高雄市14例、雲林縣8例、嘉義縣2例、台北市、新北市及台中市各1例，另新增4例境外移入病例。目前全國累計本土個案數達到6464例，其中27例重症，9例死亡。

羅一鈞今早前往高雄市大寮區及前鎮區視察校園及社區登革熱防治工作，與疾管署高屏區及衛生局同仁至列管為高風險場域的新光高中(大寮區)及資源回收場(前鎮區)實地訪查環境改善情形，下午則轉往位於台南市立醫院，視察登革熱分流收治現況。該院自6月中旬以來共曾收治217例登革熱確診住院病患，肩負大部分東區及仁德區、永康區等鄰近區域的登革熱病例住院需求，目前尚有32例住院中，其中5例為重症。

因應本土登革熱疫情，截至9月10日，疾管署累計出動機動防疫隊856組(1735人次)，協助每日督導化學防治及孳清作為；行政院亦於7月12日起啟動應變機制，調增「重要蚊媒傳染病防治聯繫會議」開會頻率為2周召開一次，並為因應各縣市均有流行疫情發生風險，除衛生福利部疾病管制署及環境部外，亦邀集22縣市共同參與，以即時了解地方防治工作進展與需求並提供協助。疾管署也已成立登革熱應變工作組，每週召開會議，以利因應疫情變化及時採取應變作為。

疾管署提醒，近日全國各地均有降雨，尤其中南部登革熱疫情熱區出現強降雨，民眾雨後清理家戶環境時務必主動巡視是否有新增積水並澈底清除，不讓病媒蚊孳生；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲及使用中央主管機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分之防蚊藥劑，減少病毒傳播。