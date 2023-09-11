華為史上最強手機Mate 60 Pro上市後，在中國大陸熱賣，而經拆解後發現，該款手機的記憶體晶片竟然是來自南韓大廠SK海力士的產品。韓媒引用業界消息人士報導，指出華為並非透過南韓，而是通過第3國進口了SK海力士的DRAM晶片，而且新款手機可能還搭載了美國美光或南韓三星電子的產品。

Mate 60 Pro是華為手機時隔3年重磅回歸，其零組件國產化高達9成以上，外界讚許華為突破了美國制裁，交出了漂亮成績單。但也有人質疑，在缺少美國技術的情況下，華為如何製造出如此尖端的半導體。而根據美方的制裁方案，中企不可以進口使用了美國技術的半導體與設備，SK海力士在內的全球主要半導體企業也適用這一方案。

遭質疑踩紅線的SK海力士強調，自從美國實施制裁後，公司就不曾向華為提供產品。南韓《朝鮮日報》引述消息人士報導，其實數年前，中國企業就系統化地打造了南韓及美國半導體的迂迴進口管道。中國在台灣、印度與新加坡等鄰近國家或地區成立法人，作為迂迴進口國外半導體的窗口。由於相關文件顯示並非直接賣給中國，美國政府因此也難以查處。

報導中還指出，中國可能還透過這種迂迴進口的方式，秘密從美國進口半導體生產設備。另外，中國從周邊國家走私半導體的數量也在增加。去年底就有中國女子偽裝成孕婦試圖走私英特爾CPU晶片。

不過靠著迂迴進口與走私這2種方式，不僅取得的數量相對較少，價格還相當昂貴，因此在晶片進口受阻後，有中國企業乾脆租用安裝了高性能晶片的美國服務器進行AI研發。