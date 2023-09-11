日本福島第一批核汙水排放入海作業已由8月24日至今(11)日辦理完畢，共計排放7788立方公尺的多核種去除設備(ALPS)處理水，排放之氚總量約1.1兆貝克。原能會表示，透過跨部會合作共計執行海水氚及海水銫取樣分析14件，沿近海漁產氚及漁產銫檢測76件，均無輻射異常狀況。

原能會指出，原能會密切掌握日本源頭排放與國際原子能總署(IAEA)監督資訊，每日提供未來7天擴散預報結果，並與農業部、海委會合作，完成排放期間我國海域海水、漁獲物取樣分析，目前所有檢測均無輻射異常狀況。

原能會表示，依據原能會核研所與氣象局以過去10年歷史洋流資料進行日本排放作業的模擬評估，預為掌握排放後的輻射影響，評估結果顯示，第一波微量氚濃度約在排放後1至2年到達台灣海域；另由每日預報結果顯示，目前日本排放核汙水擴散至距離福島第一核電廠100至200公里左右海域，其海水氚濃度為每公升千萬分之一貝克(1x10-7 Bq／L)，遠低於儀器偵測極限。

而日本排放期間，原能會嚴密掌握日本源頭排放資訊，由東電公司每日取樣進行稀釋水中氚濃度分析結果顯示，排放水中氚濃度為每公升150至220貝克，符合日本排放實施計畫，氚濃度低於每公升1500貝克的限值。

另東電公司每日於福島第一核電廠3公里範圍內海域10個監測點採集海水進行快速分析，分析結果為8月31日於排放口附近1個監測點，檢測出海水中的氚濃度有略為升高情形，為每公升10貝克，其餘監測點均未檢出，顯示周圍海域海水監測結果低於停止排放標準每公升700貝克。

原能會表示，日本政府於排放期間執行海域環境取樣與快速檢測，結果均無輻射異常狀況發生，包括環境省於福島縣近海11個監測點每週採集海水進行快速檢測，結果顯示海水中氚與加馬核種分析均為未檢出；水產廳每日於福島第一核電廠10公里範圍內，南北端各1監測點進行漁獲取樣與氚含量快速檢測，迄今檢測結果均為未檢出。