柬埔寨假求職真詐騙亂向猖獗，曾令國人聞之色變。去年警方在桃園青埔和新北淡水曾破獲2大詐騙集團基地，其中青埔一屋曾囚虐35人，更造成2死、1墜樓身亡慘劇，而該房近期竟傳出轉賣消息。名嘴黃揚明轉發此消息稱「青埔寨求售中」，網友直呼「價格合理，凶宅本就一屋難求」。

去年檢警破獲詐騙暴力集團，以高薪工作吸引民眾應徵，接著綑綁囚禁上門面試者，在住宅內奪取財物、脅迫協助詐財，若反抗或不聽從指示，就電擊、菸燙或暴力毆打凌虐，甚至在食物中下藥，慘況被媒體形容為「台版柬埔寨」。其中一處囚虐造成3被害人死亡的地點就在桃園青埔。

日前有房仲在臉書的凶宅社團出售社團發文，出售這間位於桃園正青埔重劃區內屋齡才1年的房屋，強調位於「青埔高鐵旁、超便宜」，且註明凶宅事故原因是墜樓，11樓、42坪、大兩房兩衛浴+1個平面車位，開價1350萬元，比同棟同格局上月才成交1600萬元低了許多，且附裝潢家具。

網友直呼「屋外墜樓1個，屋內死2個還漲價270？真敢！全台凶宅還不快漲起來？越凶越貴」、「這價格合理，未來仍有增值空間，凶宅於現今本就是一屋難求，他殺的物件相對更珍貴」、「這小小的房子不僅能藏40人不會被發現，連虐打的叫聲都沒人聽到去投訴，還蠻隔音的」、「應該打說，可以住到35人」、「凶宅不要裝冷氣就很冷了，晚上還會有人陪聊天？」、「好地獄啊！」還有人提到「聽同事說，已經賣掉了喲！」

《中時新聞網》提醒您：若發現或接獲可疑為詐騙情事，可撥打165防詐騙專線或撥110報案。