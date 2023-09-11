「基泰大直」塌陷案，總經理馮先勉今(11)日晚間7時，到香榭花園酒店1樓咖啡廳，初次與受災戶對談。

馮先勉表示，之前對受災戶安置是公司負責，可是市府要求9月11日以後由市府負責，今天就是9月11日晚上，今天要來報告，有服務不好的，安置不好的，沒有做好的事情，我來道歉。

馮先勉解釋，因為明天開始，安置的責任，市府希望由市府做。如果未來還需要我們，我們一定也會派人…你們有什麼問題，我們都還願意，因為患難見真情。

馮先勉說，發生災難，誰都不願意，發生以後我們就是家人，直到你們搬到新房子，我一定、基泰一定跟你們在一起。

馮先勉強調，基泰做不做不重要，我在這裡講過，我昨天就講過，基泰退居第二線我們絕不做，除非市政府要我們做、受災戶要我們做，我們才做，要不然我絕不做。

馮先勉說，因為所有人都認為我們是趁火打劫，發災難財，絕沒有這件事情。我在這邊再講一遍，我昨天已經講過，基泰現在退第二線，但是幫助受災戶能快速住到好房子解決他們問題，是我們現在唯一思考的問題。