高齡85歲的前監察院長王建煊於今年3月宣布投入2024總統選舉，他當時強調因為看到台灣快完蛋了，因此一定要出來參選，並主張兩岸和平統一。沒想到在11日接受《台灣醒報》的專訪表示，目前連署參選非常困難，若是成功恐會挨批瓜分泛藍選票，那他就真的變成千古罪人了，因此決定退出2024總統大選。

王建煊在今年3月於台大校友會館舉辦記者會，正式宣布參選總統。前衛生署長楊志良、孫文學校總校長張亞中、佛光大智學創校校長龔鵬程等人到場力挺。對於高齡85歲參選總統，王建煊表示，自己身體很好，沒有吃任何一顆藥，希望在倒下來以前，為台灣做點事，如果只是想選總統過過癮，10年前就出來參選了，現在是因為看到台灣快完蛋，才想為台灣多做點事。

王建煊認為，他選總統的優勢、政見很多，而海峽兩岸和平統一，這是最重要的，若兩岸不能和平統一，大陸一武統，台灣就完蛋了，若美國來棒忙，台灣更完蛋，會變成烏克蘭第二；他這次當選後可以做很多事，就算沒當選，也可以講出自己的許多想法，起碼能讓民眾心中，有正確想法。

但王建煊卻在11日接受《台灣醒報》訪問時表示，當初他會宣布要選總統，是因為覺得台灣快完蛋了，因此才出來，結果因為他後續沒什麼動作，許多民調也沒放入「王建煊」的選項，加上若真的要連署參選總統的話也很有難度，假設真的連署成功，有個3到5%的支持度，又會被罵說把泛藍票分掉，「那就真的變成千古罪人了，我因此決定退選」。