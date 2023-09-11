大陸「口紅一哥」李佳琦，因在直播中賣口紅能力傑出，又有專業的彩妝知識，最高紀錄曾在一次直播中試色380支口紅，因此獲得「鐵唇哥」的稱號，他在直播中總能找出商品特點加以銷售，是許多民眾心中的直播界一哥；近日他在直播中被網友嫌賣的商品貴，對此李佳琦不滿怒嗆：「有時候找找自己原因，這麼多年了工資漲沒漲，有沒有認真工作？」該言論引發網友不滿，11日他爆哭道歉，表示願意接受批評。

李佳琦11日在直播中哽咽道：「因為前兩天，我在直播間中回應了一個女生對產品的評論，我說的話非常不合適，讓大家失望了，我不應該也沒有資格站在個人的角度隨意的去評論任何一個網友，我認識到這種不恰當的表達是對他人的不尊重，任何人都有在直播間提出產品以及建議及想法的權利，而我作為主播，也一定要尊重大家的表達權利，我之前也說過我身上的羽毛都是所有女生一遍一遍賦予我的，是所有女生的支持和信任讓我一步步走到了現在，有了現在的李佳琦直播間，無論什麼時候我都不應該忘記我來自哪裡，也不應該迷失自己，這兩天我一直在反省也看到了網上大家的討論，對不起我讓大家失望了，我誠懇地接受大家一切的批評和建議，我會靜下心來，深刻反思，我會想清楚當時為什麼要出發，要怎麼做才能服務好更多的女生，所以再次感謝大家對我的批評和監督。」

過程中李佳琦眼眶泛紅，難掩激動情緒，數度落淚，網友們分為兩派，一派認為李佳琦遲來的道歉有些晚了，一派網友則認為只是一時失言，不應該用網路暴力攻擊他。