近日進口雞蛋洗選上架的標示日期引來爭議，農業部表示，進口雞蛋有效期限應依出口國來源場之標示，而包裝盒上所標示的製造日期，是送至台灣洗選場進行再次洗選包裝的日期。

農業部指出，雞蛋有效期限依照運輸過程的控溫條件而有差異，就巴西雞蛋而言，有效期限依照當地來源場的標示為4個月，因此送到台灣販售時，有效期限會以此為準。

農業部指出，就國內包裝標示來說，進口雞蛋經過洗選包裝上架到通路時，皆會依據食藥署規定標示製造日期及有效日期。而進口雞蛋包裝盒上所標示的製造日期，是台灣洗選場的洗選包裝日期，不是出口國當地的製造日期。

農業部進一步說明，巴西雞蛋有效期限依照當地來源場標示有4個月的效期，到期日會以巴西雞蛋來源場的包裝日為計算起始日。而前幾批巴西進口雞蛋的保存期限，巴西來源場是設定為3個月，後續經巴西來源場評估全程冷鏈與包裝完整性都可確保，因此延長效期至4個月。

農業部強調，最後一批巴西進口雞蛋的裝船日為5月底，當時巴西並未被台灣列為禽流感疫區，無疫病的風險，進口雞蛋到港時會由農業部防檢署逐批執行檢疫與衛福部食藥署執行藥物殘留食安檢驗，全部都合格後才會放行進入國內。