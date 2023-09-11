嘉義10日暴雨成災，台82線東西向快速道路中和交流道下面淹水1樓高，有一對70多歲官姓夫妻從水上往嘉義市區方向行駛至永欽二號橋，逃生不及，困在車內，慘遭滅頂，老夫妻昨天是到梅山賣養樂多、牛奶，下午開車回家途中竟被大雨淹沒，令人難過。

據了解，老夫妻2人做生意相當熱情，先生很健談累積不少常客，2夫妻的兒女很孝順，希望他們能安享晚年，只是夫妻倆勤儉持家慣了，平常在自家社區賣養樂多、牛奶，假日會外出賣飲品賺錢，昨天是到梅山賣養樂多、牛奶，下午開車回家途中竟被大雨淹沒，實在很難過。

家屬今天到淹水現場指認，神色哀慟，死者兒子則是哭紅雙眼，指爸媽當時完全沒打電話求救，自己也沒多想，沒想到隔天接到消息竟已天人永隔，讓他難以接受。

檢警相驗發現，2名死者全身泥濘，臉部有窒息徵象，鼻腔有泥濘跟溺液流出，研判因大雨造成道路積水，車輛滅頂，以致溺水窒息，是意外死亡。