基泰建設總經理馮先勉日前與北市府達成共識，將提撥1億元至富邦銀行做信託，以支應住戶復原、安置的經費，總經理馮先勉今強調，一早就已經匯款，但台北市法務局表示，基泰建設處理態度相當消極，馮先勉更是把1億元轉到基泰建設富邦帳戶，並非轉到法務局指定帳戶。

法務局表示，市府已在今日明確向基泰公司表達立場，並提供都發局開設的「台北市政府都發局0908基泰大直工安意外救災修復安置專戶」，請基泰公司在今日關帳前將新台幣1億元匯入代管帳戶。

連堂凱說明，基泰建設透過律師轉述，僅願把錢存在基泰公司在富邦銀行開設的公司帳戶，不願直接把款項轉到巿府指定專戶，並表示想討論另外的信託方案。法務局於是邀請基泰建設及律師中午到市府討論信託架構，律師則表示，他另有會議要下午4時30分才能過來市政府討論。

連堂凱批評，基泰公司態度消極，基泰公司是把1億元轉到自己的基泰富邦帳戶，並不是轉到北市府指定帳戶。