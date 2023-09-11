一名退休老翁突然中了頭獎11億元，在家中的地位突然竄升，卻也需要面對人性和親情的大考驗。編導吳念真最新舞台劇作品《人間條件8-凡人歌》未演先轟動，日前開賣國家戲劇院場次全數完售，目前已有加演場。

吳念真表示，《人間條件7》寫的是他的同學小學畢業就離開家到工廠工作的人生，現在第8集，寫的則是和他目前的狀態有關，「大家都說人生是七十古來稀，現在是人生七十才開始，在家庭裡面，你們一定會發現家裡永遠有個人，這個人處在退休狀態，雖然在家卻很沒有存在感。」

於是，吳念真邀請陳希聖飾演69歲的主角廖明燦，退休在家無所事事，只希望自己被尊重、被聆聽跟被需要。先是跑去色情按摩結果被逮」，再突然中了樂透頭獎，家庭地迅速竄升。

故事裡的家庭也反映了現代家庭的現況，有主角與原配生的大兒子一家三口、主角與梅開二度的妻子，還有二婚妻子上段婚姻生的女兒，可說是現下家庭多元組成的實況。

首演場將於9月29日在台中國家歌劇院登場，之後全台巡演。加演場為2024年1月5日至7日在台北城市舞台登場。