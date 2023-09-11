大陸網紅凌達樂曾用「鹿哈」的藝名在陸網上活躍，並以模仿知名男星鹿晗的主題短片而走紅，更與其他模仿網紅合組男團ESO，雖然後續遭到粉絲強烈的抨擊聲浪而改名，但其社群上仍有不少粉絲追蹤。他近日透露自己的月收入約500萬元人民幣（約新台幣2200萬元），令網友十分吃驚。

大陸網紅凌達樂曾以「鹿哈」的藝名，與「鹿啥」、「王俊卡」、「王二博」、「黃子城」、「權酷龍」、「易烊干洗」等模仿網紅合組男團ESO，並靠著惡搞南韓知名偶像男團EXO而走紅，流量不俗。然而，後續卻遭到粉絲的強硬反對，以及有律師透露幾人此舉恐有違法疑慮，才紛紛改名，平息相關風波。

不過，凌達樂仍繼續在社群上活躍，並靠著直播為生。日前，他在直播中與粉絲聊天時，被問及收入多少，透露：「支付寶(可供儲蓄的支付平台)裡面才32萬(約140萬新台幣)，真的沒錢。」並坦言自己過去7個月，月均收入約500萬元人民幣（約新台幣2200萬元），換句話說，7個月總共賺進約3500萬人民幣（約台幣1.5億元）的收入。

此外，凌達樂也自曝近期購入的資產，包括一台277萬人民幣(約新台幣1214萬元)的車子、1100萬(約新台幣4821萬)的房子等。相關消息曝光後在陸網上引發討論，還有網友結合知名帶貨主播李佳琦的事件，表示：「果然想發財就是要當網紅」、「流量至上的時代，只要有知名度就會取得別人一輩子都賺不來的收入。」不過，也有另一派網友幫凌達樂緩頰，表示：「他也很努力的，每次刷到他都努力的往嘴巴裡塞東西，也很敢送紅包」、「有網友之前刷他模仿鹿晗的事，他有很認真的道歉，而且他在主播中，也算是帶貨的比較好的一位。」