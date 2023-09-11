「基泰大直」塌陷案，總經理馮先勉今(11)日晚間7時，到香榭花園酒店1樓咖啡廳，初次與受災戶對談。

馮先勉表示，重建只要2億多，而市府昨天第一波假扣押6000多萬，第二波又2億，接下來也許還有第3波、第4波，你認為他真的要保障大家利益？快速讓大家重建？還是做別的事？

至於基泰的財務有辦法應付重建嗎？馮先勉說，以目前5樓的情況，2億多就蓋完了。我們公司現在現金跟存款38億元，我們可以撥的額度50億元，基本上處理這件事是非常容易的！

馮先勉解釋，造價是指開始造才要付出，現在最大問題不在開始造，只要拿到建照，大家就可以很安心。現在最難的問題是，從今天到什麼時候可以拿到建照？這才是最漫長的時間。我們希望能壓縮這段時間，讓他們早一點搬到新房子。這是他們真正想做的事，而不是其他的事情。

馮先勉說，所以應該把所有心力都放到這上面，不要在去做無謂的、媒體的曝光，或者是不需要的一些動作，因為每一個動作對受災戶都是一種傷害，我認為這是不道德的事。