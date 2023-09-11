美國拜登總統近日抵達越南與這個多年前的宿敵簽署全面戰略夥伴關係協議，將美越關係帶進一個新階段。西方觀察家認為，促成這兩個宿敵的關係快速升級，主要得力於中國在南海的積極擴張行動。雖然越南仍堅持不結盟、不接受外國駐軍，但仍然凸顯出中國在亞洲地緣政治上處於愈來愈不利的位置。

美媒《紐約時報》認為，是中國益增長的野心把這兩個歷史上的宿敵拉到一起，變得前所未有的親密。美越兩國簽署全面戰略夥伴關係協議是美國長期以來的渴望，其意義重大。因為目前越南只與中國、俄羅斯、印度和韓國達成這種密切的外交關係，多年來越南一直拒絕給予美國這種優遇，主要還是擔心冒犯中國。

越南對中國政策發生改變，主要原因還是南海島礁主權爭議，國際政治專家分析稱，越南可能會史無前例地將美國地位連抬兩級至最高等級。這一協議將向中國發出信息，即越南現在更靠近美國，但還是有限度的。

越南可能會在經濟方面向中國展示其與美國日益加深的關係，以警告中國不要在南海島礁問題上採取咄咄逼人的姿態。圖為越南國家主席會見美國總統拜登。（圖／路透）

報導說，雖然明確表示不會在任何衝突中站邊，但越南幾十年來都在利用對俄與對華關係來獲得利益。越南不太可能加入針對中國的同盟，因為其「四不」政策的要求是：不加入軍事同盟、不結盟對抗另一國、不允許外國在越南設立軍事基地、在國際關係中不使用武力。

與越南關係升級讓美國招致漠視越南人權問題的批評，華盛頓的印太問題專家庫爾特．坎貝爾曾表示，「儘管兩國政治制度不同，總體價值觀不同，但我相信，從根本上看，與越南緊密合作的能力將對我國的未來發展起到決定性的作用」。

報導指出，中越雙方在歷史上曾經非常親密，但也有不少爭執，兩國在1979年曾經短暫交戰，但在20世紀90年代初開始實現關係正常化。2014年，在北京將一個石油鑽井平台移至越南聲稱擁有主權的水域後，兩國關係再次急劇惡化。這促使越南政府尋找其他國家來制衡中國。

調查顯示，大多數越南精英歡迎美國的政治和戰略影響力，並對中國的崛起感到擔憂。檀香山亞太安全研究中心教授亞歷山大．吳翁表示，越南對「一帶一路」等中國項目「口頭上表示贊同」，但拒絕做出任何承諾。也許是為了淡化對美關係升級的重要性，越南最近幾週表示，它還計劃升級與日本、澳洲、印尼和新加坡的關係。

報導認為，現在與美國關係的升級可能會帶來更多的美國國防援助，美國於2016年解除了對越南武器禁運，向越南移交了2艘海岸警衛隊船隻，並計劃再移交一艘。越南還表示有興趣購買F-16戰鬥機和非武裝無人機。

分析人士說，越南可能會在經濟方面向中國展示其與美國日益加深的結盟。美國現在是越南最大的出口市場和第二大貿易夥伴，但美越貿易額仍低於中越貿易額。因此，在與美國建立更緊密關係的同時，越南正在尋求減輕此事對中國的影響。