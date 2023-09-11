基泰建設日前與北市府達成共識，將提撥1億元至富邦銀行做信託，以支應住戶復原、安置的經費，馮先勉今強調，一早就已經匯款，但北市法務局表示，馮先勉是把1億元轉到基泰建設富邦帳戶，並非轉到法務局指定帳戶，北市府發言人殷瑋批評說謊不打草稿，更質疑自己把錢轉給自己，這種欺騙受災戶如何禁得起社會檢驗？

殷瑋也質問，基泰在記者會重申的3項承諾做了嗎？基泰謊稱「一早就把錢匯入指定帳戶」，光是第一項承諾就沒做到，基泰自己出示的匯入帳戶證據，清楚寫著戶名是「基泰建設股份有限公司」，這種自己把錢轉給自己、還理直氣壯的做法，到底把所有受災戶的權益置於何地？

針對北市府提出第二波假扣押，基泰稱「他們目的不是在解決問題，而是製造問題」殷瑋表示，市府第二波假扣押是針對10戶重建，是為受災戶權益進行的法律程序，既然基泰說得出這些錢是「應該給市民的錢」，那麼把這些本應交給市民的錢，先放到法院以確保市民權益，有什麼問題？

至於基泰表示，市府要求基泰從12日起退居第二線，殷瑋質問，「從救災到安置，外界以『神隱』評價基泰，請基泰說明，何時上過第一線？」、「對那些真正受災的住戶，撤離的住戶，以及日夜在前進指揮所及旅館不懈工作的市府基層同仁而言，情何以堪？」

殷瑋重申，市府的立場堅定、清楚且一致，那就是一定站在受災戶這邊，捍衛受災戶權益，基泰應該停止推卸責任，負起該負的責任。