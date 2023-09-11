基泰建設11日與受災住戶召開說明會溝通，對於承諾提撥1億元協助安置，但市府卻未收到，總經理馮先勉稱，11日一早就匯款。台北市法務局長連堂凱打臉回覆，基泰只是匯款到基泰的富邦帳戶。馮先勉回應，目前尚未和市府簽署信託合約，所以只好折衷將錢先轉到基泰在富邦的戶頭，只要市府簽好信託合約將會匯款。

對於基泰只是將錢轉入基泰的富邦帳戶，馮先勉說明，上市公司所有錢出入都必須要有契約，基泰的信託戶頭原本開在台銀，現在因應市府要求要轉到指定的富邦信託帳戶。但今日律師前往市府，連堂凱卻去法院提假扣押，沒有簽成信託合約，只好折衷先轉到基泰在富邦的戶頭，並開餘款證明。

他強調，只要和市府簽好信託合約，就會完成匯款。

但台北市長蔣萬安今早就表示，今日將完成第二波假扣押遞狀。基泰律師又未與連堂凱順利見面，是否雙方並無溝通橋樑？馮先勉先是說，和市府一直都有聯繫，今日一早就匯款，足以代表誠意。但接著他又稱，基泰是「民」，民怎麼可以和市府約時間，只能等市府約時間，但至今市府也沒有主動約時間。

媒體追問，現在錢在基泰的富邦帳戶，還是可以隨時挪動。馮先勉回嗆，所以問題重點是什麼？彼此信任才可以快速推動、解決問題。