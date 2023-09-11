威力彩今（11日）晚開出第112000073期獎號，第一區中獎號碼為11、12、20、27、28、31。第二區中獎號碼為01。派彩結果，頭獎仍摃龜。不過貳獎終於開出，1注中獎，獎金新台幣4140萬5692元。

威力彩頭獎邁入連槓23期，台彩表示，下期（9月14日）預估銷售1.5到1.7億元，頭獎獎金累積上看5.7億元。想當億萬富翁的民眾還有機會！

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。