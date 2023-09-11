威力彩今（11日）晚開出第112000073期獎號，第一區中獎號碼為11、12、20、27、28、31。第二區中獎號碼為01。派彩結果，頭獎仍摃龜。不過貳獎終於開出，1注中獎，獎金新台幣4140萬5692元。
威力彩頭獎邁入連槓23期，台彩表示，下期（9月14日）預估銷售1.5到1.7億元，頭獎獎金累積上看5.7億元。想當億萬富翁的民眾還有機會！
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
威力彩今（11日）晚開出第112000073期獎號，第一區中獎號碼為11、12、20、27、28、31。第二區中獎號碼為01。派彩結果，頭獎仍摃龜。不過貳獎終於開出，1注中獎，獎金新台幣4140萬5692元。
威力彩頭獎邁入連槓23期，台彩表示，下期（9月14日）預估銷售1.5到1.7億元，頭獎獎金累積上看5.7億元。想當億萬富翁的民眾還有機會！
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。