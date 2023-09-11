2015年，《巴黎協定》(Accord de Paris)獲得195國簽署，是有史以來簽署國最多的國際環保協定，該協定要求全球平均氣溫升幅，控制在工業革命前均溫的2度之內，最好是控制在1.5度之內。但是聯合國的報告稱，「升溫限制在 1.5 度」正在流失當中，未來5年內，地球有三分之二的機率會突破此一標準。這意味著各國努力的程度遠遠不夠，必須更直接的減少碳排，停用化石燃料。

美聯社報導，報告稱，到 2030 年，全球必須將溫室氣體排放量，比2019年水平減少 43%，到 2035年要減少60%，才有可能達標。這需要逐步淘汰化石燃料的使用量，比如減少內燃機的使用比例。

報告建議，各國必須停止對化石燃料行業的補貼，目前煤炭、石油和天然氣的行業補貼至少是每年4500億美元。另外，必須制止和扭轉森林砍伐的情況，並採取更好的農作物種植方式，「森林變良田」是錯誤的。

國際氣候談判主席蘇丹•阿爾•賈比爾(Sultan Al Jaber )在一份聲明中表示：「我們必須立即打破墨守成規，要用大幅度的改善行動，才能從口頭目標轉成實際成果。」

世界資源研究所國際氣候倡議主任戴維•瓦斯科（David Waskow）表示：「這份報告強調系統性的轉型，而不是漸進式的變革，那階段早就過了。」

美國前副總統艾爾高爾(Al Gore)在社交媒體上表示，「這份最新報告表明，我們正在失敗，但不是因為我們不知道答案，而是因為我們不用功。」

兩年前，一些氣候談判代表就認為，應該明確的說「結束或逐步淘汰化石燃料」，但最終仍選擇了語氣較弱的「逐步減用化石燃料」，然後，去年終於提出了逐步淘汰或減少所有化石燃料的提案，但還是沒有被提上議程或正式辯論。

今年的氣候變化峰會(COP28)，將在11月30日至12月12日，杜拜世博城舉行，正處於一半的位置，離巴黎峰會已經7年，距離2030年還有7年。但根據全球能源監測組織的一份報告，G20 工業國家的減碳表現不佳，這20個國家有全球 93%的燃煤電廠，以及 88% 的新建燃煤電廠，減低碳排路途遙遠。