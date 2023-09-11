基泰建設11日晚間召開說明會與住戶面對面溝通，總經理馮先勉表示，說明會2重要目的是談安置、重建，台北市長蔣萬安一直想搞公辦都更，基泰對此並無意見，但暫定目標3年內拿到建照，只要大家團結，不僅可以一坪換一坪，還可以有更多空間，並發放6000元慰問金。住戶炮轟，浪費時間聽馮先勉的千秋大業，合建都是鬼扯。

馮先勉指出，說明會有2個重要目的，包含安置和重建。安置部分暫定3年，目標3年內拿到建照，希望趁著熱頭愈快拿到愈好，建照拿到後回家時間就不再遙遙無期。

他說，重建之後將開始由市府主導，「市長（蔣萬安）一直想搞公辦都更」，基泰雖然一點意見都沒有，但基泰和受災戶是一條船上的一家人，只要大家團結，不僅可以一坪換一坪，還有電梯、停車場和地下室，還可能可以有更多空間。

馮先勉強調，服務還有許多做不好的地方，還請多包涵。時間拖愈久，大家只會在意基泰會不會跑路，沒有人在意最重要的受災戶。請大家一定要相信他說的話，他要就不說話，說話就一定會做到。

而雖然馮先勉沒有明確提到「合建」，但仍有意無意提及合建的好處。住戶炮轟，對於馮先勉的長篇大論有一點很肯定，就是「基泰做得不夠好」。明明是與住戶的說明會，卻莫名其妙聽馮先勉說千秋大業，還大言不慚叫住戶應該團結，「你的良心在哪裡？晚上睡不睡得著覺？」、「不需要談合不合建問題」。

林姓承租戶則抱怨，市府和基泰都不重視承租戶，有問題還要自己申訴，馮先勉在說明會的發言都是「放屁」。還有住戶啜泣說，基泰都沒照顧他們的情緒，只是一直作秀、一直提合建。

基泰最後發放6000元，有住戶高舉6000元，他大酸，「上次5萬、這次6000，我們損失這麼多，給我們6000，謝謝你的施捨，我差點要跪下來。」6000元實在很侮辱，為了6000元浪費時間，聽馮先勉一直鬼扯重建。

發放完慰問金後，開放住戶自由留下討論或離開。馮先勉說，居民對與後續重建尚無共識，住戶仍認為安置是第一優先。但也有住戶反應，25戶住戶中，有9成同意合建，仍有2、3戶非常不合作因此沒有成功，未來住戶仍會努力、團結一致，及早達成共識。