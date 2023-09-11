國立陽明交通大學附設醫院2期擴建工程，歷經4次流標，終於在今年9月6日決標，決標金額達37.7億元，院方今天（11日）表示，擴建工程今年底動工，預計2027年3月完工。宜蘭縣衛生局表示，陽明交大附醫在醫院層級上屬區域醫院，硬體建設是基礎，擴建後代表是通往成為醫學中心的起點。

陽明交大附醫有蘭陽、新民院區，2期工程擴建計畫位於蘭陽院區，總經費是41.86億元，院方說，因疫情及缺工、物價上漲等因素流標4次，最後以37.7億元決標，不過較原先規畫少了宿舍大樓及1期醫療大樓整建工程預算，將持續規畫並爭取經費。

院方指出，2期擴建工程增加醫療大樓及教學研究大樓，基地面積為5萬7522平方公尺，醫療大樓是地上10層、地下3層，教學研究大樓是地上4層，後續爭取招標的宿舍大樓則是地上9層、地下1層。

2期醫療大樓工程完成後，陽明交大附醫的一般急性病床，從原先400床擴增到499床，特殊病床從203床增至363床，院方說，將大幅提升檢查、急重症量能、高端醫療，門診也將擴大，加上教學研究能量的擴充，全面整合醫療資源及提昇蘭陽的醫療水平。

衛生局表示，醫院的層級可分醫學中心、區域醫院、地區醫院，宜蘭縣連同陽明交大附醫在內，計有3家區域醫院；全台現有19家醫學中心，中央強調成為醫學中心與否，不是跟硬體綁在一起，還必須經過醫策會評鑑，對研究、教學等都有一定的規範。

衛生局說，要成為醫學中心還必須是重度急救責任醫院，陽明交大附醫則是中度；精進各項流程、提供更多元的服務，就有機會成為醫學中心，如成為醫學中心，也表示縣民能獲得更方便而在地的醫療。