《ETtoday新聞雲》11日公布總統大選民調，國民黨總統候選人侯友宜提升5.3個百分點，來到29.5％，更是唯一支持度上升的參選人。此外，有有高達64.7％的民眾支持2024政黨輪替，引發討論。國民黨台北市議員徐巧芯11日在《新聞大白話》節目強調，民進黨不該做的事做了一堆，該做的事情卻沒有做，所以當侯友宜提出巴氏量表、老人健保等政見，才會在民調起化學變化，不只藍營選民歸隊，民眾都會想換人做做看。

「侯友宜確實這一次是往上最多的！」徐巧芯表示，那她們自己也會去想說，他往上的原因有什麼？正向的部分是他提出巴氏量表、老人健保等，最近又提出了青年政策，怎麼樣去幫助年輕人。「我還知道他們接下來有好幾個，侯辦有來問我，我還不能現在先曝光啦！」

徐巧芯提到，侯辦也有問到，關於這些醫療政見，身為立法委員候選人的她們支不支持？「剛好這本身也是我的政見，我就說很好！希望你們可以儘快提出！」也就是說他們的這些政見打到點，點出了民進黨這七年多來不作為，也就是正面的事情不作為。

徐巧芯強調，那大家就會覺得，如果這七年多來你都沒做事情，這麼重要的事情你都沒做，那當然要換人做做看！當侯友宜提出這麼具體的方案，我願意支持他！所以在這份民調裡，國民黨的支持者回到了百分之84點多，這才是應該要的樣子。

「然後一個是胡蘿蔔，一個是棒子！」徐巧芯直言，民進黨除了該做的事情沒有做之外，不該做的事情他做了一大堆！從前瞻，到超思的蛋，到雲豹的綠能，這叫作不該做的事情你做了一大堆，該做的事情你卻沒有做，這兩個事情要撞在一起，他才會起化學變化，才會在民調上看到。