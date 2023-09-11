民進黨台北市議員、北市立委參選人許淑華今（11）日舉辦「溫暖好政說明會」，邀請她的好姐妹立法委員林楚茵、新北市議員戴瑋姍、台北市議員顏若芳、台北市議員許家蓓以及衛福部政次李麗芬一起同台，還有黨部主委張茂楠出席相挺。
許淑華表示，開心的舉辦完說明會，結果整場說明會搞的很像粉絲見面會一樣熱鬧開心，真的很懷疑大家到底有沒有認真聽講！
她特別謝謝洪健益議員的協助，也希望張文潔議員早日康復！
民進黨台北市議員、北市立委參選人許淑華今（11）日舉辦「溫暖好政說明會」，邀請她的好姐妹立法委員林楚茵、新北市議員戴瑋姍、台北市議員顏若芳、台北市議員許家蓓以及衛福部政次李麗芬一起同台，還有黨部主委張茂楠出席相挺。
許淑華表示，開心的舉辦完說明會，結果整場說明會搞的很像粉絲見面會一樣熱鬧開心，真的很懷疑大家到底有沒有認真聽講！
她特別謝謝洪健益議員的協助，也希望張文潔議員早日康復！
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