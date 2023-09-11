中正紀念堂的去留，再度於大選前被挑起，行政院定調「去個人崇拜」、「去威權化」，但包括建築物在內的園區，以及銅像該怎麼處理，仍欠缺共識。而近日就有一份最新的民調指出，「中正紀念堂轉型推動小組」近日批轉型停滯，對於是否贊成中正紀念堂拆除，有85％的網友表示「不贊成」，僅有9％的網友表示「贊成」，引發討論。

行政院中正紀念堂轉型推動專案小組成員投書媒體，直言總統參選人皆未提出轉型正義政策，批評領導者缺乏政治意志與能力。行政院回應，已責成文化部規劃轉型；蔡英文總統也指示，盼任期結束前轉型正義工作能有所推進。

YouTube頻道《中時新聞網》11日對於「『中正紀念堂轉型推動小組』近日批轉型停滯，請問你贊成中正紀念堂拆除嗎？」進行網路民調，截至11日晚間22時30分止，已有4.3萬人參與投票，有85％的網友表示「不贊成」、僅有9％的網友表示「贊成」，另有6％的網友表示「無意見」。

而參與該份民調投票的網友都紛紛表示，「浪費公帑，又減少人民可遊憩的地點，堅決反對拆除」、「中正紀念堂是中華民國的歷史，感謝為這塊土地奉獻的每一個人，讓人民安居樂業」、「假正義又何必浪費公帑呢？」、「最喜歡中正紀念堂那一帶乾淨、整潔、威權、莊嚴、肅靜、秩序、紀律的那種氣息」、「依照這個意思，歷史建築跟雕像都可以全拆了」。