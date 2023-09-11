基泰建設總經理馮先勉指出，已將1億元匯入富邦帳戶，卻被議員打臉，是匯入基泰在富邦的帳戶。（劉彥宜攝）

基泰建設承諾提撥1億元至台北市政府指定的富邦帳戶，作為住戶的安置、復原費用。（劉彥宜攝）

基泰建設11日晚間與住戶召開說明會，總經理馮先勉在會中不斷喊話，與住戶是一條船的一家人，大家要團結，「市長（蔣萬安）只想搞都更」，而承諾的1億元安置經費，一早就匯入富邦帳戶。台北市議員怒斥，基泰毫無誠意，黑話市府，利用話術欺騙住戶。

國民黨台北市議員柳采葳批評，馮的說法很多都不是事實，且刻意抹黑台北市政府。首先，馮根本沒把1億元匯款到台北市政府的專戶，而是匯款到基泰在富邦的帳戶，也就是說從基泰的帳戶匯款到基泰的另一個帳戶，並備註給法務局，因此基泰可以在任何時刻想領光就領光，北市府完全沒辦法動用這筆錢。

她痛批，馮先勉利用分化手法，說要慰問住戶，結果談的都是合建，黑化市府，打擊市府公信力和信服力。態度惡劣，用話術欺騙民眾，大家接下來又該如何相信基泰拿出誠意？十分荒謬，顯然沒有誠意解決問題，甚至想甩鍋給台北市政府。

民進黨台北市議員陳怡君也炮轟，基泰相當沒有誠意，召集住戶卻沒說清楚說明會的主軸，合建與否應交由住戶決定，基泰卻分化住戶，更黑話北市府、民代和媒體，無視王法，彷彿基泰一點責任都沒有，還喊話和住戶是一家人，何等諷刺。

她說，說明會中，住戶和基泰形同小蝦米對抗大鯨魚，北市府不該任由居民對抗基泰，應主動派員到會議釐清問題，不管住戶與基泰合建與否，市府都要紀錄，了解居民意願。