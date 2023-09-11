國民黨總統參選人侯友宜本周四（14日）將出訪美國，目前行程較確定是拜訪國會議員、參訪美國在台協會（AIT）總部，以及與較具代表性的智庫互動；至於美方關切的兩岸議題，以及兵役縮短與否的議題，將是此次侯友宜訪美的必考題。對此，前立委沈富雄11日就表示，「去美國千萬不要講『好好做代誌』，人家問什麼你要答什麼，要切題，不要擦邊球，不要用同樣模糊的話一直應付大家，模糊以對一定失分，侯友宜切記！切記！」引發討論。

沈富雄11日在廣播節目《POP大國民》中表示，「你去美國千萬不要講『好好做代誌』，不要再講要以我的生命捍衛中華民國，重點不在這邊，這個就不要講了」，沈富雄強調，「美國不管問你什麼問題，不要耍國內這一套，侯友宜不管人家問他什麼，就是回答要團結、合作、帶領大家、爭取和平、不要這樣，美國最討厭人家這樣」。

沈富雄更強調，「人家問什麼你要答什麼，要切題，不要擦邊球，不要用同樣模糊的話一直應付大家」，最後沈富雄更對侯友宜喊話，「還有在所有總統的候選人要辯論的時候，你也千萬不要模糊以對，模糊以對一定失分，侯友宜切記！切記！」。