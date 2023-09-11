《ETtoday新聞雲》11日公布總統大選民調，國民黨總統候選人侯友宜提升5.3個百分點，來到29.5％，更是唯一支持度上升的參選人。民眾黨參選人柯文哲則是22.9％，超侯的穩居第二地位不再。前立委郭正亮11日在《新聞大白話》節目強調，台灣政客提政見經常吹牛，但侯友宜肯回答財源問題，就對比出侯是完全不同於總統蔡英文的候選人。侯提出巴氏量表等政見，讓執政黨、柯文哲都跟進，表示他的議題有打到要害。

「人家問他錢從哪裡來？他就說要徵富人稅，這個有些候選人不會提，就一路吹牛到選舉結束了！」郭正亮表示，像蔡英文，2016就開始吹牛說2025非核家園，2020繼續吹，吹到今年2023年9月，明明就跳票了，到現在還不承認！

「至少這裡就對比出，侯友宜是完全不同於蔡英文的候選人！就是他不會亂吹牛！」郭正亮強調，他連續提的政策，比如說巴氏量表、65歲以上免健保費，然後就看到蔡政府裡面一些部會首長，一開始不知道怎麼回應，後來有人就選擇跟進。

郭正亮指出，這個跟進，人家會形成對照，會說既然你認為這是對的，你為什麼都不做呢？非要我來提醒你？比如說巴氏量表，80歲以上不需要巴氏量表，大概已經是共識了，因為今天柯文哲還加碼，八大醫療政見裡說以後如果老弱，弱勢的巴氏量表都不用，「這個嚇死我！」

郭正亮直言，一個在野黨的候選人提出政見，讓執政黨、其他在野黨都要跟進面對，這就表示你的議題真的有打到要害。所以人家就必須，不能夠完全不理你，或者認為不可能，他的部分確實因為這樣得分。

郭正亮提到，也相對柯文哲，最近在文宣上比較沒有，不知道是不是因為，聽說不分區有五百人報名，他在做海選。另外就是高虹安這陣子被打，民眾黨真的要做適當的處理，不然會受傷。