華為開賣新手機Mate60系列新機在手機市場與半導體業界引起震撼與熱議，在積極營造的人氣烘托下，大陸明星、名人力捧華為Mate60，冠以「爭氣機」膩稱，大陸媒體以「下部手機品牌選擇」進行網路民調也遙遙領先。雖然政府官員禁用iPhone的消息未獲證實，但投資公司分析師認為，華為新機上市將使iPhone明年的銷售減少1千萬部。

據《手機中國》報導，華為突然發布新手機的做法讓整個手機市場猝不及防。由於配備了全新的自研晶片，其還被不少人稱為「爭氣機」。該機在開售後，便一直處在一機難求的境地，不少人還選擇前往線下排長隊購買，可見華為新機的受歡迎程度。

近日，有媒體在網上發起了一項網路投票，題目是「你的下一部手機會選擇什麼品牌？」截止11日晚間9時，共有2.4萬名網友參與投票，其中有1.3萬人選擇華為，數量過了選擇其他品牌手機用戶的總和，保持繼遙遙領先態勢。

網路投票題目「你的下一部手機會選擇什麼品牌？」華為手機保持繼遙遙領先。

報導說，做為作為華為在大陸最大競爭對手的iPhone，選擇該品牌的網友則只有5000多人，還不到華為數量的一半；排名第3的則是小米，數量僅有900多人。

據外媒報導，華為新機回歸手機市場也給蘋果帶來了不小的壓力。投資公司Oppenheimer的分析師Martin Yang表示，由於華為這款新手機的推出，蘋果公司2024年的iPhone出貨量可能減少1000萬部。

摩根大通則發佈報告稱，即將於下周發佈的iPhone 15並沒有實質性的升級，因此也不會吸引大量用戶更新換代。

此前天風國際證券分析師郭明錤也表示，華為的回歸可能會逼迫蘋果加大技術創新的力度。而華為也被曝正計畫重回全球市場，準備把曾經失去的市場給拿回來。