日本防衛省統合幕僚監部（相當於國防部參謀本部）今天表示，中國海軍的飛彈驅逐艦、護衛艦等共8艘軍艦穿過沖繩本島與宮古島之間，從東海朝太平洋方向航行。

日本防衛省統合幕僚監部表示，日本海上自衛隊今天上午8時（台灣時間7時）許發現在釣魚台列嶼赤尾嶼（日本稱尖閣諸島大正島）東北約230公里處有3艘中共的軍艦。

這3艘是052C型驅逐艦「鄭州號」」、052D型飛彈驅逐艦「廈門號」」以及現代級飛彈驅逐艦「福州號」。

此外，上午8時至9時（台灣時間上午7時至8時）許發現在沖繩縣宮古島的東北約140公里處的海域有5艘中共的軍艦。

這5艘是052D型飛彈驅逐艦「包頭號」、「紹興號」、054A型飛彈護衛艦「紅河號」、「宜興號」以及飛彈驅逐艦「寧波號」。

這8艘中共的軍艦往南航行後，朝太平洋方向前進。日本防衛省派出海上自衛隊3艘艦艇及1架反潛機警戒監控。