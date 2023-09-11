中華職棒味全龍啦啦隊隊長琪琪（劉怡琪）擁有亮麗外型和火辣身材，在球場充滿活力的表現獲一票粉絲支持，她先前接受訪問曾表示「當啦啦隊淡季月薪才2萬」，金額引起外界討論，近日她登Rakuten Girls成員琳妲的YouTube頻道「溫泉蛋」，透露「初夜」的年齡。

琪琪近日作客「琳妲是0蛋」的頻道，她表示不能理解為什麼自己的維基百科，示意照片居然是戴口罩的，也解釋個性很像男生，所以有綽號是「大哥」，琪琪說因為弟弟熱愛棒球，所以去徵選啦啦隊，曾經去參加樂天女孩的徵選但沒上。琪琪提到當隊長的好處是頭銜，壞處是要花一些心力去照顧隊員感受，她也不喜歡小團體，更喜歡大家一起相處。

琪琪表示喜歡戶外運動，以前很喜歡露營和爬山，但因為工作太忙了，導致都沒辦法出門，被問到初夜年紀，琪琪略為害羞回應「19（歲）」，坦言喜歡運動型和幽默的，琳妲直問大尺度問題「有在特別的地方親密過嗎？」，琪琪回答曾經在河堤旁的停車格車內親熱。

身為高雄人的琪琪時常曬出與家人的合照，她的弟弟翔翔是腦麻患者，也是因為弟弟很喜歡棒球，所以琪琪才會踏上啦啦隊的徵選，雖然工作忙碌，但她仍會抽出時間回高雄與弟弟相處，社群貼文中充滿著對家人的愛和關懷，琪琪也透露弟弟就是她的「頭號粉絲」，姊弟感情令人羨慕。