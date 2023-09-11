樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的成員Yuri（陳怡叡），個性活潑的她以天使臉蛋、魔鬼身材而有著「地表最正啦啦隊女孩」的美稱。近日，她在社群上更新動態，化身幹練OL，火辣模樣吸引不少網友前來朝聖，嗨喊：「樂天最頂的。」

Yuri除了在球場上以賣力應援的舞姿吸引粉絲們的目光外，她也轉戰戲劇圈，在《刻在你心底的名字》、 《台北女子圖鑑》、《村裡來了個暴走女外科》等作品中都可見到她的身影。此外，她平時在工作之餘，也用心經營社群，多次在其上更新生活動態與網友們分享。

近日，Yuri在IG上曬出多張自己2021年時，化身幹練OL的美照，表示：「這女同事感覺挺精明幹練不好惹的吧！我也跟上了前幾天大家的OLpa。」從畫面中可見，她頂著一頭波浪長髮，嘴巴塗著鮮紅唇彩，身上則是穿著一件白色短版上衣，下身則搭配一件黑色短裙，由於服飾薄到透膚的材質，加上一旁鏡子的倒影，使她的傲人身材在鏡頭前若隱若現，整體呈現火辣性感的風格，讓網友看得嗨翻。

相關貼文PO出後，短短時間內便吸引近萬名網友留言按讚，不少人紛紛笑回：「樂天最頂的」、「越是不好惹，越要征服」、「希望女同事可以多多來球場上班」、「不好惹，但是會一直想看下去」、「叡秘書妳已錄取，麻煩明天向人事報到。」